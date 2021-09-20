«Дюна» обогнала «Мортал Комбат» в первые выходные и поставила рекорд в ковидную эпоху

За первые выходные «Дюна» Дени Вильнёва собрала 532 миллиона рублей. Картина установила рекорд по количеству сборов за дебютный уикэнд и даже обогнала предыдущего рекордсмена «Мортал Комбат». У фильма по мотивам культовых файтингов 475 миллионов рублей. Оба результата зафиксированы с учётом эпохи COVID-19, с момента начала которой люди стали реже посещать кинотеатры из-за карантинов.
При этом «Дюна» опередила предыдущего рекордсмена и по количеству предварительных продаж билетов. Фильм Дени Вильнёва за этот период собрал 44,7 миллиона рублей, тогда как «Мортал Комбат» – всего 23,4 миллиона рублей.
Сюжет «Дюны» разворачивается на планете Арракис. Два влиятельных клана сражаются за спайс – ресурс, с помощью которого возможно осуществлять космические перелёты.
- 20 сентября 2021
-
03:16
- 19 сентября 2021
-
13:37
- 18 сентября 2021
-
20:55
-
20:40
-
18:56
-
15:00
-
14:44
-
14:30
-
14:11
- 17 сентября 2021
-
22:34
-
22:33
-
22:32
-
22:31
-
19:46
-
19:27
-
19:08
-
18:05
-
17:49
-
17:22
-
16:43
-
16:41
-
15:37
-
14:49
-
14:30
-
14:27
-
13:29
-
12:41
-
12:10
-
11:16
-
10:46
-
05:53
- 16 сентября 2021
-
20:17
-
20:03
-
20:02
-
19:45