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«Дюна» обогнала «Мортал Комбат» в первые выходные и поставила рекорд в ковидную эпоху

«Дюна» обогнала «Мортал Комбат» в первые выходные и поставила рекорд в ковидную эпоху
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За первые выходные «Дюна» Дени Вильнёва собрала 532 миллиона рублей. Картина установила рекорд по количеству сборов за дебютный уикэнд и даже обогнала предыдущего рекордсмена «Мортал Комбат». У фильма по мотивам культовых файтингов 475 миллионов рублей. Оба результата зафиксированы с учётом эпохи COVID-19, с момента начала которой люди стали реже посещать кинотеатры из-за карантинов.

При этом «Дюна» опередила предыдущего рекордсмена и по количеству предварительных продаж билетов. Фильм Дени Вильнёва за этот период собрал 44,7 миллиона рублей, тогда как «Мортал Комбат» – всего 23,4 миллиона рублей.

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Сюжет «Дюны» разворачивается на планете Арракис. Два влиятельных клана сражаются за спайс – ресурс, с помощью которого возможно осуществлять космические перелёты.

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