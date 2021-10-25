В Battlefield 2042 появится специалист с небинарным гендером

В шутере Battlefield 2042 появится оперативник с небинарным гендером: Эмма «Сандэнс» Розье не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. Информацию подтвердил комьюнити-менеджер студии DICE Адам Фриман.

По его словам, специалист использует по отношению к себе местоимения «они/их».

«Сандэнс» — специалист из Франции, штурмовик. У оперативника есть три вида гранат — ЭМИ, противотанковые и противопехотные. Особенный гаджет — вингсьют, с помощью которого Розье может перемещаться по полю боя.

21 октября разработчики шутера представили всех специалистов из Battlefield 2042. Всего к моменту релиза будет десять оперативников со своими уникальными способностями, но каждый сезон список намерены расширять.

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