Ubisoft обвиняет Skype и Discord в плохой производительности её игр на ПК

Игроки уже не раз критиковали Ubisoft из-за плохой производительности на ПК, но компания не спешит принимать обвинения. На днях она в очередной раз посоветовала пользователям отключать сторонние приложения во время игры.

По заверениям Ubisoft, для более комфортной игры необходимо отключать приложение наподобие Skype, Discord, Overwolf и многих других. Игроки же уже не раз находили причины плохой производительности, и дело заключалось не в сторонних программах.

Программы, влияющие на производительность, по мнению Ubisoft Фото: Ubisoft

Недавняя Far Cry 6 особенно отметилась качеством на ПК. Игра плохо оптимизирована под многоядерные процессоры, что влечёт за собой потерю производительности. Кроме того, пользователи обнаружили влияние внутриигрового оверлея Ubisoft Connect на FPS в Far Cry 6. Его отключение помогает повысить производительность и в Assassin's Creed Valhalla с Watch Dogs: Legion.

На плавность игр Ubosoft и других компаний влияет печально известная защита Denuvo. Она снижает производительность из-за дополнительных затрат процессора и памяти. Во взломанных версиях многих проектов замечалось в среднем на 10-15 кадров в секунду больше, нежели с защитой Denuvo. Также в играх увеличивается скорость загрузки.

Недавно стало известно, что удаление Denuvo из Shadow of the Tomb Raider сильно повысило производительность игры.