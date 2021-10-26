Ubisoft обвиняет Skype и Discord в плохой производительности её игр на ПК

Игроки уже не раз критиковали Ubisoft из-за плохой производительности на ПК, но компания не спешит принимать обвинения. На днях она в очередной раз посоветовала пользователям отключать сторонние приложения во время игры.
По заверениям Ubisoft, для более комфортной игры необходимо отключать приложение наподобие Skype, Discord, Overwolf и многих других. Игроки же уже не раз находили причины плохой производительности, и дело заключалось не в сторонних программах.
Программы, влияющие на производительность, по мнению Ubisoft
Фото: Ubisoft
Недавняя Far Cry 6 особенно отметилась качеством на ПК. Игра плохо оптимизирована под многоядерные процессоры, что влечёт за собой потерю производительности. Кроме того, пользователи обнаружили влияние внутриигрового оверлея Ubisoft Connect на FPS в Far Cry 6. Его отключение помогает повысить производительность и в Assassin's Creed Valhalla с Watch Dogs: Legion.
На плавность игр Ubosoft и других компаний влияет печально известная защита Denuvo. Она снижает производительность из-за дополнительных затрат процессора и памяти. Во взломанных версиях многих проектов замечалось в среднем на 10-15 кадров в секунду больше, нежели с защитой Denuvo. Также в играх увеличивается скорость загрузки.
Недавно стало известно, что удаление Denuvo из Shadow of the Tomb Raider сильно повысило производительность игры.
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