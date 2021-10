Удаление Denuvo из Shadow of the Tomb Raider сильно повысило FPS

18 октября разработчики Shadow of the Tomb Raider убрали из игры Denuvo. Издание DSOG протестировало экшен без антипиратской защиты и заключило, что DRM сильно нагружала процессоры и заметно ухудшала производительность.

Специалисты проводили тесты с видеокартой RTX 3080 и процессором Intel i9 9900K без трассировки лучей в разрешении 1080р.

Результаты тестирования Shadow of the Tomb Raider без Denuvo

Прирост производительности игры на максимальных настройках графики составил 12 FPS;

Прирост производительности игры на минимальных настройках графики составил 17 FPS.

Shadow of the Tomb Raider вышла в 2018 году на ПК, PS4 и Xbox One. В экшен можно поиграть также на PS5 и Xbox Series, но только в режиме обратной совместимости с улучшениями.