Удаление Denuvo из Shadow of the Tomb Raider сильно повысило FPS
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18 октября разработчики Shadow of the Tomb Raider убрали из игры Denuvo. Издание DSOG протестировало экшен без антипиратской защиты и заключило, что DRM сильно нагружала процессоры и заметно ухудшала производительность.
Специалисты проводили тесты с видеокартой RTX 3080 и процессором Intel i9 9900K без трассировки лучей в разрешении 1080р.
Результаты тестирования Shadow of the Tomb Raider без Denuvo
- Прирост производительности игры на максимальных настройках графики составил 12 FPS;
- Прирост производительности игры на минимальных настройках графики составил 17 FPS.
Shadow of the Tomb Raider вышла в 2018 году на ПК, PS4 и Xbox One. В экшен можно поиграть также на PS5 и Xbox Series, но только в режиме обратной совместимости с улучшениями.
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