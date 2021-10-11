Игроки нашли способ повысить FPS в Far Cry 6 на ПК

Пользователь Reddit под ником contrabardus поделился интересным способом повышением производительности Far Cry 6 на ПК — для этого следует отключить внутриигровой оверлей в Ubisoft Connect.

Я пытался исправить ошибку с неисчезаемым уведомлением «слишком мало видеопамяти» и отключил оверлей.



Если ранее в среднем у меня было чуть ниже 60 кадров с частыми падениями до 48, то теперь это стабильные 60 в любой ситуации на максимальных настройках графики.



Так что, если вы сильно не завязаны на использовании оверлея, то отключите его. Лаунчер сообщит, что некоторые элементы могут работать неправильно, но я с таким ещё не сталкивался — всё работает отлично.

​Чтобы отключить функцию, нужно:

Зайти в Ubisoft Connect и нажать на три полосы слева вверху и перейти в настройки;

и нажать на три полосы слева вверху и перейти в настройки; Во вкладке « Общие » снять галочку с « Включить внутриигровой оверлей для совместимых игр »;

» снять галочку с « »; Перезагрузить лаунчер.

Некоторые пользователи в комментариях сообщили, что решение работает и для других игр Ubisoft, включая Assassin's Creed Valhalla и Watch Dogs: Legion​.

Far Cry 6 вышла 7 октября 2021. Проект оценили хуже всех номерных частей. Средний рейтинг на агрегаторе Opencritic, который учитывает все версии сразу, 78 баллов. Ранее защитники животных из PETA потребовали убрать петушиные бои из игры.