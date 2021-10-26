«Я как будто живу в игре». Новый ролик экранизации Resident Evil про Криса Редфилда
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Компания Sony Pictures Entertainment представила ещё один ролик экранизации Resident Evil. На этот раз видео посвящено Крису Редфилду в исполнении актёра Робби Амелла.
Как и в предыдущем ролике, режиссёр и сценарист Йоханнес Робертс вместе с Робби Амеллом делятся подробностями картины.
Робертс немного рассказал о Крисе Редфилде:
Крис Редфилд — это герой маленького городка, а теперь он служит в полиции Раккун-Сити. Крису предстоит стать чем-то большим, чем героем маленького города — настоящим героем боевика.
Своим мнением о предстоящем фильме поделился актёр Робби Амелл:
В нашем фильме действительно здорово то, что он во многом будет адаптацией игр. Я как будто живу в видеоигре, и это очень захватывающе.
В России картина получила название «Обитель зла: Раккун-Сити». В прокате лента появится 2 декабря.
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