«Я как будто живу в игре». Новый ролик экранизации Resident Evil про Криса Редфилда

Компания Sony Pictures Entertainment представила ещё один ролик экранизации Resident Evil. На этот раз видео посвящено Крису Редфилду в исполнении актёра Робби Амелла.

Как и в предыдущем ролике, режиссёр и сценарист Йоханнес Робертс вместе с Робби Амеллом делятся подробностями картины.

Робертс немного рассказал о Крисе Редфилде:

Крис Редфилд — это герой маленького городка, а теперь он служит в полиции Раккун-Сити. Крису предстоит стать чем-то большим, чем героем маленького города — настоящим героем боевика.

Своим мнением о предстоящем фильме поделился актёр Робби Амелл:

В нашем фильме действительно здорово то, что он во многом будет адаптацией игр. Я как будто живу в видеоигре, и это очень захватывающе.

В России картина получила название «Обитель зла: Раккун-Сити». В прокате лента появится 2 декабря.