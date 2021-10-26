Фестиваль короткометражек стартует 29 октября в Fortnite

Epic Games анонсировала третий фестиваль короткометражек в Fortnite под названием «Кошмарнометражки». Он пройдёт с 29 октября по 2 ноября. В ходе ивента представят семь картин.

Для просмотра короткометражек нужно выбрать режим «Кошмарнометражки» и отправиться в кинотеатр. Залов будет несколько, и в каждом из них по фильму. Также можно одновременно играть и смотреть. Для этого нужно включить опцию «картинка в картинке».

За просмотр проектов можно получить граффити «Мозг монстра» и другие игровые предметы. Второй фестиваль короткометражек прошёл в июле 2021 года. Epic Games продолжает устраивать подобные ивенты из-за их популярности у игроков.

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