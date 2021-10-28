Шутер-слэшер Bright Memory: Infinite выйдет 11 ноября — свежие детали и трейлер

Китайский разработчик FYQD объявил точную дату выхода Bright Memory: Infinite — 11 ноября на ПК в Steam и GOG. Релиз на других платформах случится позже.
Bright Memory вышла в январе 2019 года — тогда был доступен один эпизод по очень низкой цене. Созданием игры занимался китайский энтузиаст, а сама она представляла собой шутер с элементами слэшера. Концепция и реализация понравилась сообществу, а проект сразу же стал крайне популярным.
В итоге FYQD решил отказаться от эпизодической модели и сразу же взялся за создание полной игры — так Bright Memory превратилась в Bright Memory: Infinite. По пути к проекту подключились различные партнёры вроде NVIDIA, откуда у новинки рейтрейсинг, DLSS и Reflex, и Microsoft.
Причём владельцы оригинальной Bright Memory в Steam получат копию Infinite абсолютно бесплатно. При желании игроки смогут приобрести косметические предметы вроде обликов героини или скинов на оружие.
Скриншоты игры
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