Криптовалюта по «Игре в кальмара» за 24 часа подорожала в 24 раза

Криптовалюта SQUID, вдохновлённая популярным сериалом «Игра в кальмара», выросла в 24 раза за сутки. Об этом сообщило издание CNBC. Капитализация превысила $ 174 млн.
Предварительная продажа SQUID началась 20 октября на площадке CoinMarketCap — валюту раскупили «за одну секунду». Издание утверждает, что часть владельцев криптовалюты столкнулись с невозможностью продать её на площадке. Возможно, это связано с антидемпинговыми ограничениями создателей, о которых написано в «белой книге».
По мнению экономиста из Корнеллского университета Эсвара Прасада, очень быстрое повышение стоимости валюты связано в первую очередь с повышенным интересом инвесторов. Вполне возможно, что стоимость SQUID упадёт уже в ближайшее время.
Множество подобных криптовалют быстро привлекают интерес инвесторов, что ведёт к сильно завышенной стоимости. Наивные инвесторы, попавшие в подобную воронку спекуляций, могут столкнуться с риском больших финансовых потерь.
Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным шоу онлайн-кинотеатра Netflix. По разным подсчётам, картина заработала $ 1 млрд — и показатель продолжает расти. Проект очень популярен и в России — в Москве уже появились курьеры, которые одеты как охранники из сериала.
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