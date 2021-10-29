Как проблемы беты Call of Duty: Vanguard решат к релизу

Авторы Call of Duty: Vanguard рассказали об изменениях, которые внесли после бета-тестирований игры в августе и сентябре. По словам Sledgehammer Games, тесты проводились как раз для того, чтобы к релизу игровой процесс стал «плавнее и стабильнее».

Целью бета-тестирования Call of Duty Vanguard было выявление ошибок, чтобы на старте игроки получили как можно более плавный и стабильный игровой процесс.

Разработчики рассказали о главных изменениях: скорость анимации подъёма и смены оружия была уменьшена. Также добавили несколько перков для передвижения, включая классический «Ниндзя» — с ним игроки будут передвигаться очень тихо.

Мы снизили скорость анимации смены и подбора оружия и обновили навыки передвижения. А также добавили классический перк «Ниндзя», который уменьшает издаваемые игроком звуки.

Sledgehammer Games увеличила базовую громкость звуков персонажей, чтобы в «Ниндзе» был смысл. Помимо этого, улучшили производительность и исправили серьёзные ошибки.

Изменения коснулись и других элементов. Например, точки возрождения немного подкорректировали, чтобы уменьшить количество ситуаций с моментальными смертями после респауна. Помимо этого, разработчики увеличили урон дробовиков и уменьшили эффективную дальность стрельбы у пистолетов и винтовок.

Call of Duty: Vanguard выйдет уже на следующей неделе, 5 ноября. На релизе игроков ждёт кинематографическая сюжетная кампания, аж 20 мультиплеерных карт и зомби-режим за авторством Treyarch — в нём создатели Black Ops продолжат историю ходячих мертвецов из Cold War.