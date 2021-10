Началась предзагрузка Call of Duty: Vanguard на консолях

Владельцы консолей уже могут предварительно загрузить Call of Duty: Vanguard, тогда как на ПК в Battle.net она стартует лишь 2 ноября, за 72 часа до выхода.

Ранее Activision поделилась размером клиента Call of Duty: Vanguard для разных консолей:

PS5 — 64 ГБ (90 ГБ для установки)

PS4 — 54,6 ГБ (93 ГБ для установки)

Xbox Series — 61 ГБ

Xbox One — 56,6 ГБ

Раннее создатели Call of Duty: Vanguard рассказали, что им удалось значительно снизить размер игры в сравнении с предыдущими проектами серии. Разница составит от 30 до 50%. Вес игры на ПК раскроют в ближайшее время.

Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На старте в игре появятся сюжетная кампания, 20 карт для мультиплеера и зомби-режим. Интеграция новой части серии с королевской битвой Call of Duty: Warzone произойдёт 2 декабря.

В нашей статье можно ознакомиться с подробностями Call of Duty: Vanguard.