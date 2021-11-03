Эш, Место бури, рейтинг, баланс и лут. В Apex Legends стартовал 11 сезон — «Побег»

Вчера вечером, 2 ноября, стартовал 11 сезон Apex Legends — «Побег». Разработчики добавили нового героя, карту, а также сильно переработали лут и способности персонажей. Мы выбрали самые главные изменения.

Новая легенда Эш и карта «Место бури»

Respawn рассказала о новом персонаже по имени Эш. У неё три способности:

Пассивное умение « Метка смерти ». На карте персонажа отображаются контейнеры смерти других игроков. Если подойти к одному из них, то можно пометить оставшихся игроков отряда.

». На карте персонажа отображаются контейнеры смерти других игроков. Если подойти к одному из них, то можно пометить оставшихся игроков отряда. Тактическое умение « Дуговые оковы ». Эш бросает ловушку, которая ранит и связывает первого попавшегося в него врага.

». Эш бросает ловушку, которая ранит и связывает первого попавшегося в него врага. Спецумение «Фазовый разрыв». Открывает портал к целевой локации. Он остаётся открытым не только для Эш, но и для её тиммейтов.

Новая карта называется «Место бури». Когда-то это был оазис с энергетической колонией IMC, но сейчас от неё остались лишь развалины.

Девственные пляжи, кристально-чистые воды — казалось бы, идеальное место для отдыха. Но нет, эта красота обманчива. Дикие ищейки, ядовитые пауки и постоянные бури — вот лишь немногие из опасностей, подстерегающих гостей этого «рая». И как будто этого мало — теперь ещё и легенды будут выяснять здесь свои отношения.

«Место бури»

Обновление рейтингового режима

Respawn переработала начисление рейтинговых очков в игре. Теперь при убийстве противника учитывается разница в рангах. Например, если «платиновый» игрок убьёт «алмазного», это убийство оценят в 12, а не 10 рейтинговых очков. Максимальное количество за матч — 175 — набрать уже не получится.

Также разработчики обновили подбор союзников перед игрой: теперь их навыки должны быть приближены к навыкам игрока. Каждый новый сезон и этап теперь будут сопровождаться «бережным» сбросом рейтинга подбора игроков и новыми матчами калибровки.

Таблица распределения рейтинговых очков в новом сезоне

Изменения баланса и новый пистолет-пулемёт

Respawn сильно переработала Ваттсон. По мнению разработчиков, хоть её процент побед и так был довольно высок, они не были довольны силой её способностей.

Мы хотим сделать игру за Ваттсон более активной, сгладив все шероховатости в деле установки барьеров. Подстройка отклика, увеличение дальности и ускоренная перезарядка помогут ей гораздо быстрее и надёжнее создавать оборонительную позицию или, в крайнем случае, использовать её барьеры и пилон прямо в разгаре боя.

В целом изменения затронули все способности героя. Однако для баланса разработчики чуть увеличили хитбокс персонажа — попадать по нему станет проще.

Новая моделька персонажа

Respawn рассказала о новом оружии в обновлении: в этот раз добавили пистолет-пулемёт C.A.R. Это полностью автоматическое оружие и «новое слово в адаптируемости», так как оно способно работать как с лёгкими, так и с тяжёлыми магазинами.

Новое оружие C.A.R.

Изменения лута и балансировка оружия

Разработчики также рассказали об изменениях в сброшенном луте. Теперь вероятность выпадения оружия из контейнера увеличена на 25%. Соответственно, в поздней стадии игры хорошее оружие можно будет найти гораздо легче.

Добраться до сброшенных припасов в конце игры и пролететь с оружием — это те ещё ощущения. Мы хотим повысить вероятность получения оружия из контейнеров с припасами на всех этапах игры.

Respawn изменила баланс самого популярного оружия. Так, у «Длинного лука» уменьшили урон, а у EVA-8 понизили скорострельность. Снайперскую винтовку «Тройной эффект» теперь можно подобрать только из сброшенных контейнеров.

Также при изготовлении предметов увеличили получаемый боезапас — примерно в три раза.

Изменения в боезапасе

Разработчики исправили множество игровых ошибок и добавили новые реплики, включая ситуацию с полным отсутствием патронов. Полный список изменений можно посмотреть здесь.

«Побег» уже доступен в Apex Legends. Как и ранее, крупные обновления игры распространяются полностью бесплатно.