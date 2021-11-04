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В премиальную коллекционку Elden Ring положили полноразмерный шлем Малены

В премиальную коллекционку Elden Ring положили полноразмерный шлем Малены
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Bandai Namco анонсировала второе коллекционное издание Elden Ring — туда, помимо фигурки и других приятных бонусов, положили полноразмерный (!) шлем Малены.

Стоимость обычного коллекционного издания Elden Ring составит $ 190 (14 тысяч рублей), тогда как цена премиального — $ 260 (19 тысяч рублей).

Коллекционки анонсировали сразу после дебютного показа живого геймплея наследницы Dark Souls, где, помимо прочего, показали нововведения для серии — классический открытый мир в стиле Ubisoft и последней The Legend of Zelda, систему крафтинга предметов и возможность приходить к цели разными путями.

Вдобавок в Steam стартовали предзаказы — на ПК экшен оценили в 2499 рублей. На консолях цена ровно вдвое выше — 4999 рублей.

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