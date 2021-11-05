Полную версию eFootball 2022 отложили до весны. За платные предзаказы возвращают деньги

Разработчики eFootball 2022 перенесли релиз версии 1.0 на весну 2022 года — ранее она должна была выйти 11 ноября. Об этом они рассказали в своём «твиттере».

Мы хотели бы сообщить нашим игрокам, что обновление версии 1.0.0, запланированное на 11 ноября, отложено до весны 2022 года.



Также мы объявляем об отмене и автоматическом возврате предзаказа набора премиального издания. Он включал в себя предметы, доступные после выхода версии 1.0.0.



Мы делаем всё возможное, чтобы оправдать ожидания наших фанатов.



Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за терпение.

Обновление 0.9.1 выйдет уже сегодня. Судя по всему, оно исправит основные баги, но не добавит новый контент.

eFootball 2022 вышла 30 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Проект сразу же столкнулся со шквалом критики. Игроки в комментариях советуют авторам сделать новую игру с нуля, а не пытаться реанимировать футбольный симулятор. Процент положительных обзоров продукта в Steam не увеличился — он до сих пор в районе 11%.