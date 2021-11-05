Данте против Вергилия: первые детали аниме-сериала по Devil May Cry

Ади Шанкар в интервью IGN поделился свежими деталями аниме-адаптации Devil May Cry, сценарий первого сезона которой уже готов, и он «крутой».
Сначала выйдет восемь эпизодов, однако это будет лишь началом сезона. Как и в прошлом проекте Шанкара, сериале по Castlevania, сюжет уже распланирован на несколько циклов вперёд. Нас вновь ждёт шоу со сквозной историей.
Пока продюсер не может поделиться многими деталями, но уже известно о появлении трёх персонажей — Данте, Вергилия и Леди. Возможно, за основу взяли историю Devil May Cry 3.
И я могу подтвердить, что Крис Пратт не участвует в озвучке.
Напомним, что Криса Пратта сначала заявили как голос Марио в грядущей адаптации Super Mario Bros., а затем и Гарфилда из одноимённого анимационного фильма. Интернет после этого перестал быть прежним — все боялись, что Пратт будет озвучивать всех.
Помимо Devil May Cry, сейчас Шанкар работает над адаптациями PUBG и Far Cry 3: Blood Dragon. У всех проектов пока нет даже примерной даты выпуска.
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