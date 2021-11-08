Теперь мы ведущая киберспортивная держава: Виталий Милонов о победе NAVI на Major по CS:GO

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал победу команды Natus Vincere на чемпионате PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO.

По его словам, «киберспорт — это способ преодоления компьютерной зависимости», а также «лучшее времяпрепровождение, чем залипание в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна».

Молодцы, Counter-Strike вообще считается классикой киберспорта. Эта победа показывает, что наши парни вместе с украинцами под управлением менеджеров, тренеров провели слаженную работу.



Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх. Такое надо всячески поддерживать. Конечно, компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт — это способ преодолеть зависимость и извлечь из неё что-то полезное. Это лучше, чем сидеть и залипать в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна.

Также Милонов назвал Россию «ведущей киберспортивной державой», упомянув в том числе недавнюю победу Team Spirit на The International 2021 по Dota 2.

Хотелось бы сказать, что теперь мы — ведущая киберспортивная держава. Главное — чтобы наши не загордились. Этот вид спорта должен быть включён в учебные программы дополнительного образования. Пусть ребята совершенствуются, вопрос уже не в игре, а в оттачивании навыков профессиональных: мастерства, умения, ловкости, реакции. Ведь когда человек не сидит с чипсами и пивом, залипая у компьютера, а преодолевает себя, достигает новых достижений — это всегда плюс.

Natus Vincere триумфально переиграли G2 Esports в гранд-финале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Заключительный матч мейджора закончился со счётом 2:0 в пользу украинского клуба.

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NAVI заняли первое место на мейджоре. За всю историю существования организации её составы по CS:GO никогда не выигрывали турниры этой серии. Для звезды состава Александра s1mple Костылева это дебютная победа на чемпионате мира.