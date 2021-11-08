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S1mple получил медаль MVP как лучший игрок PGL Major Stockholm 2021

S1mple получил медаль MVP как лучший игрок PGL Major Stockholm 2021
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Журналисты HLTV признали Александра s1mple Костылева самым ценным игроком PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Звезда NAVI не проиграл ни одной карты на турнире и закончил чемпионат с общим рейтингом 1,47.

Что за рейтинг? Журналисты HLTV собирают статистику каждого участника крупных чемпионатов. Рейтинг высчитывается хитрыми алгоритмами и состоит из разных переменных. S1mple не просто стал MVP турнира, он в целом один из самых результативных игроков в истории CS:GO.

PGL Major Stockholm 2021 в Стокгольме закончился победой Natus Vincere. В гранд-финале украинский клуб переиграл G2 Esports и заработал миллион долларов. Его соперник получил $300 тыс. Остальные участники разделили остатки от общего призового фонда в $ 2 млн.

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