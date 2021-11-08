Новой Call of Duty в 2023 году может стать Black Ops в недалёком будущем

Инсайдеры продолжают раскрывать планы Activision на серию Call of Duty. Пользователь «Твиттера» под псевдонимом RalphsValve рассказал, что следующим шутером студии Treyarch в 2023 году может стать Black Ops в недалёком будущем.
В шутере 2023 года будет сеттинг, как в Battlefield 2042, события которой разворачиваются в ближайшем будущем.
К сообщению инсайдер приложил фотографию Call of Duty: Black Ops 3. Там сюжет развивался с 2065 по 2070 годы.
Раннее схожей информацией делился ещё один инсайдер Том Хендерсон. По его словам, Call of Duty 2023 года получит «полуфутуристический» сеттинг. Возможно, Treyarch впервые со времён Black Ops 2 выпустит полноценную часть серии с сюжетной кампанией, мультиплеером и зомби за собственным авторством.
Последняя часть Call of Duty с подзаголовком Vanguard вышла 5 октября. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На нашем сайте вы можете прочитать обзор новинки.
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