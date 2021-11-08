Новой Call of Duty в 2023 году может стать Black Ops в недалёком будущем

Инсайдеры продолжают раскрывать планы Activision на серию Call of Duty. Пользователь «Твиттера» под псевдонимом RalphsValve рассказал, что следующим шутером студии Treyarch в 2023 году может стать Black Ops в недалёком будущем.

В шутере 2023 года будет сеттинг, как в Battlefield 2042, события которой разворачиваются в ближайшем будущем.

К сообщению инсайдер приложил фотографию Call of Duty: Black Ops 3. Там сюжет развивался с 2065 по 2070 годы.

Раннее схожей информацией делился ещё один инсайдер Том Хендерсон. По его словам, Call of Duty 2023 года получит «полуфутуристический»‎ сеттинг. Возможно, Treyarch впервые со времён Black Ops 2 выпустит полноценную часть серии с сюжетной кампанией, мультиплеером и зомби за собственным авторством.

В Black Ops 3 кампанию попросту недоделали, в Black Ops 4 амбиции на сюжетный режим оказались выше возможностей студии, а для Black Ops Cold War одиночный режим и вовсе делала другая компания. Подробнее об этом в нашей статьей про проблемы франшизы.

Последняя часть Call of Duty с подзаголовком Vanguard вышла 5 октября. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На нашем сайте вы можете прочитать обзор новинки.