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Съёмки нового фильма по «Звёздным войнам» отложили на неопределённое время

Съёмки нового фильма по «Звёздным войнам» отложили на неопределённое время
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По данным издания The Hollywood Reporter, съёмки фильма «Звёздные войны: Эскадрилья «Изгой» отложили на неопределённое время. Ранее сообщалось, что они должны были начаться в 2022 году.

Всё дело в занятости режиссёра Петти Дженкинс («Чудо-женщина», «Монстр»). В настоящее время она работает над «Чудо-женщиной 3» и фильмом о Клеопатре с Галь Гадот. Изначально съёмки «Эскадрильи «Изгой» должны были начаться раньше «Чудо-женщины 3», однако график изменился.

«Звёздные войны: Эскадрилья «Изгой» появится в кинотеатрах 21 декабря 2023 года. Изначально за сценарий и режиссуру фильма отвечали шоураннеры сериала «Игра Престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, однако в октябре 2019 они покинули проект.

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