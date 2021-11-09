Netflix показал первый арт экранизации Gundam
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Netflix опубликовал первый концепт-арт аниме-адаптации Gundam. Одним из создателей шоу выступает режиссёр картины «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс вместе со студией Legendary.
Gundam — известная франшиза, которая рассказывает о войне между людьми. Из-за перенаселённости жителям пришлось делить Землю и отвоёвывать её территории с помощью огромных роботов. Будет ли предстоящее шоу основано на этом сюжете, пока неизвестно.
Один из сценаристов — Брайан К. Вон. Он же выступает и исполнительным продюсером. Также стало известно, что второй сезон сериала «Алиса в Пограничье» появится на Netflix в 2022 году, а с 1 декабря выйдут 12 эпизодов шоу JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean.
Пока что у аниме-адаптации даже нет примерной даты выхода.
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