Netflix показал первый арт экранизации Gundam

Netflix опубликовал первый концепт-арт аниме-адаптации Gundam. Одним из создателей шоу выступает режиссёр картины «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс вместе со студией Legendary.

Gundam — известная франшиза, которая рассказывает о войне между людьми. Из-за перенаселённости жителям пришлось делить Землю и отвоёвывать её территории с помощью огромных роботов. Будет ли предстоящее шоу основано на этом сюжете, пока неизвестно.

Один из сценаристов — Брайан К. Вон. Он же выступает и исполнительным продюсером. Также стало известно, что второй сезон сериала «Алиса в Пограничье» появится на Netflix в 2022 году, а с 1 декабря выйдут 12 эпизодов шоу JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean.

Пока что у аниме-адаптации даже нет примерной даты выхода.