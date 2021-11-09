В TikTok показали работу фермы ботов для прокачки аккаунтов Call of Duty: Vanguard

Не прошло и недели с запуска Call of Duty: Vanguard, как уже начали действовать фермы по прокачке аккаунтов. Одна из них в TikTok показывает процесс накрутки уровней изнутри.
На видео в небольшой комнатке располагаются несколько мониторов, на которых выводятся по восемь аккаунтов, и множество геймпадов. Они заставляют двигаться ботов, но иногда для этого используются читы.
Аккаунты прокачиваются для разблокировки оружия, обвесов и обликов. На открытие всего контента могут уйти сотни часов реального времени. Неудивительно, что некоторые игроки предпочитают приобрести полностью прокаченные профили за сотни, а то и тысячи долларов, сообщает издание VICE.
По словам Пола Чемберлена, который возглавляет отдел по борьбе с мошенниками в Riot Games, игроки предоставляют фермам свои аккаунты, которые им возвращают прокачанными. Также фермеры создают собственные учётные записи и продают их после открытия всего контента.
Call of Duty: Vanguard вышла 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Шутер предлагает сюжетную кампанию, кооперативный зомби-режим и мультиплеер.
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