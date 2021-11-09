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Создатель «Игры в кальмара» подтвердил второй сезон сериала

Создатель «Игры в кальмара» подтвердил второй сезон сериала
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«Игра в кальмара» получит продолжение в виде второго сезона. Об этом рассказал режиссёр и сценарист шоу Хван Дон Хёк. По его словам, главного героя Сон Ки Хуна ждут новые испытания. В детали Дон Хёк вдаваться не стал.

Сериал стал самым популярным на Netflix и заработал почти $ 1 млрд. Сервис, вероятно, не ожидал такого успеха и не выплатил создателям шоу бонусы сразу. 3 ноября стало известно, что премии за популярность всё же выплатят — со съёмочной группой проводили переговоры.

«Игра в кальмара» породила множество мемов и игр. Недавно на Twitch и Steam завирусился бесплатный тайтл по шоу. Разработчики Crab Game планируют развивать свою аркаду и в будущем добавлять больше режимов.

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Дата выхода второго сезона сериала неизвестна. Вероятно, информация появится с началом съёмок, которые начнутся в 2022 году.

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