Симулятор тоталитарного государства Beholder раздают бесплатно на ПК

Симулятор управдома Beholder раздают на ПК в Steam прямо сейчас. Забрать игру можно здесь до 11 ноября включительно. Разработала проект барнаульская студия Warm Lamp Games.
Beholder — игра про тоталитарное государство, в котором игрок управляет Карлом Штейном. В его обязанности входит слежка за целым домом из жителей и написание доносов. Главный герой может втираться к ним в доверие и получать премии за информацию о нарушителях. При этом протагонист может каким-то образом помогать персонажам, но терять потенциальные премии. Баланс между доносами и помощью жителям — ключевой фактор успешной игры в Beholder.
В 2018 вышло продолжение проекта. В нём главный герой — сотрудник того самого Министерства тоталитаризма. В Beholder 2 протагонисту нужно выбирать между повышением по карьерной лестнице и помощью людям. Сиквел сейчас продаётся всего за 72 рубля до вечера 11 ноября.
Ранее Ubisoft начала раздачу трилогии Assassin's Creed: Chronicles для ПК. В сборник вошли три 2,5D-игры, действие которых происходит в разных эпохах и частях света. Игрокам предстоит посетить Россию, Индию и Китай.
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