NVIDIA представила профессиональную видеокарту A2 с 16 Гб видеопамяти

NVIDIA анонсировала профессиональную видеокарту NVIDIA A2 — на её борту будет 16 Гб видеопамяти.

A2 — полноценная замена прошлому поколению Turing T4 с приростом производительности до 30%.

В A2 находится 128-битная шина с пропускной способностью до 200 Гбайт/с. Устройство основано на 8-нанометровом GPU и включает в себя 1280 CUDA-ядер. Базовая тактовая частота видеокарты составляет 1440 МГц, но её можно разогнать до 1770 МГц. Производительность видеокарты — примерно 4,5 ТФлопс. Для сравнения: у GeForce RTX 3050 Ti около 7,1 ТФлопс.

A2 предназначена для серверных вычислений, а также для работы с искусственным интеллеком — для видеоигр она не подходит. Видеокарта уже поступила в продажу для партнёров компании, стоимость в рознице не уточняется.

Ранее в США ограбили компанию по производству видеокарт и материнских плат EVGA. Неизвестные угнали грузовик корпорации с видеокартами из линейки GeForce RTX 30.