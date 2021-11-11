Производство PS5 сократилось из-за дефицита компонентов

PlayStation 5 находится в дефиците. Sony всеми силами пытается это предотвратить и нарастить производство, однако, похоже, не всё идёт по плану. В свежем отчёте издание Bloomberg сообщило, что у японской компании возникли проблемы с компонентами и логистикой.
Изначально Sony планировала выпустить до марта 2022 года 16 млн устройств, однако из-за проблем этой цифры достичь не получится. С подобной ситуации столкнулась не только японская корпорация, но я другие компании. Например, Nintendo и Valve, которая отложила запуск Steam Deck на два месяца из-за дефицита нужных компонентов.
Когда ситуация стабилизируется, никто точно не знает. Аналитики предполагают, что современные устройства, включая PS5 и Nintendo Switch OLED, появятся в свободной продаже лишь во второй половине 2022 года. Стоит понимать, что дата не конечная и всё может измениться в лучшую или худшую сторону.
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