Valve отложила старт продаж Steam Deck на два месяца — до февраля

Дефицит компонентов до сих пор настолько актуален, что Valve не удалось получить достаточно комплектующих для запланированного старта продаж Steam Deck — в итоге его пришлось отложить на два месяца.

С декабря 2021-го на февраль 2022 года.

Причём речь идёт только о первой волне покупателей — многим придётся ждать устройства куда дольше. Предзаказы летом собирали вплоть до конца 2022 года, поэтому ожидать появления консолей в свободной продаже в ближайшее время уж точно не стоит.

Причём не исключено, что старт продаж могут сдвинуть вновь. Сейчас Valve лишь предполагает, что ей удастся получить достаточно компонентов для выпуска устройства в феврале.

Мы сожалеем. Мы старались сделать всё в наших силах, чтобы обойти глобальные проблемы с поставками.