Blizzard анонсировала крупное обновление для World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard рассказала о крупном обновлении World of Warcraft: Shadowlands под названием «Конец Вечности». Компания добавит новую квестовую цепочку, рейд, зону «Зерет Морис» и многое другое.

В WOW появится новая зона «Зерет Морис» — её построили Предвечные как лабораторию для изготовления загробных миров. В этом странном царстве не действуют законы физики и реальности, а персонажи передвигаются по воде. Тюремщик Зоваал собирается захватить силу «Зерет Мортиса», чтобы перестроить вселенную по своему замыслу.

Разработчики рассказали о новом рейде «Гробница Предвечных». В нём игрокам предстоит остановить короля Штормграда Андуина и помешать планам Зоваала. В обновлении также добавлена новая квестовая цепочка Предвечных — они разговаривают на мелодичном языке, который не понимают обычные смертные.

Также авторы добавили новых питомцев и транспорт, обновили профессии, проводников и ввели 3-й сезон PvP и подземелий в эпохальном режиме с ключами.

Выход обновления «Конец Вечности» состоится «уже совсем скоро». Ранее игроки раскритиковали поддержку Shadowlands — по их мнению, она худшая за всю историю World of Warcraft.