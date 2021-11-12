Blizzard анонсировала крупное обновление для World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard рассказала о крупном обновлении World of Warcraft: Shadowlands под названием «Конец Вечности». Компания добавит новую квестовую цепочку, рейд, зону «Зерет Морис» и многое другое.
В WOW появится новая зона «Зерет Морис» — её построили Предвечные как лабораторию для изготовления загробных миров. В этом странном царстве не действуют законы физики и реальности, а персонажи передвигаются по воде. Тюремщик Зоваал собирается захватить силу «Зерет Мортиса», чтобы перестроить вселенную по своему замыслу.
Разработчики рассказали о новом рейде «Гробница Предвечных». В нём игрокам предстоит остановить короля Штормграда Андуина и помешать планам Зоваала. В обновлении также добавлена новая квестовая цепочка Предвечных — они разговаривают на мелодичном языке, который не понимают обычные смертные.
Также авторы добавили новых питомцев и транспорт, обновили профессии, проводников и ввели 3-й сезон PvP и подземелий в эпохальном режиме с ключами.
Выход обновления «Конец Вечности» состоится «уже совсем скоро». Ранее игроки раскритиковали поддержку Shadowlands — по их мнению, она худшая за всю историю World of Warcraft.
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