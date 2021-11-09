Худшая за всю историю World of Warcraft: игроки недовольны поддержкой Shadowlands

Shadowlands для World of Warcraft поддерживают хуже всех дополнений для MMORPG. Об этом свидетельствует большой отток игроков и немногочисленные обновления за прошедший год с выхода расширения.

Пользователь Reddit составил таблицу с выходом патчей для World of Warcraft. По ней видно, что с релиза Shadowlands игра получила лишь 2 контентных обновления.

Патч 9.1 вышел в июне этого года, спустя более 200 дней с релиза Shadowlands.

Второе крупное обновление 9.1.5 вышло 2 ноября — более 120 дней с выхода 9.1.

Фото: Tyrsenus

Раннее первые контентные обновления выходили быстрее, что заметно по графику. Самым долгим патчем пока остаётся последний крупный апдейт для Mists of Pandaria — 399 дней.

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Одной из причин долгих выходов обновлений могли стать скандалы в Blizzard, которые связаны с домогательствами и дискриминацией. Для улучшения взаимодействия с игроками Blizard создала общественный совет.