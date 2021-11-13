Вторая волна предзаказов настолки «Ведьмак: Старый мир» начнётся 15 ноября

Создатели настолки «Ведьмак: Старый мир» объявили о второй волне предзаказов в России — они начнутся 15 ноября. По их словам, это будет последний шанс получить игру со всеми эксклюзивами и аксессуарами.

Для предзаказа доступны несколько изданий игры и дополнительные материалы вроде фигурок и кубиков. Стандартное обойдётся в 8490 рублей, а расширенное — в 14 990 рублей. Самый дорогой комплект стоит 29 990 рублей. В него входят расширенная версия, а также по три дополнения и аксессуара.

Вторая волна предзаказов «Ведьмак: Старый мир» продлится две недели — до 30 ноября. Релиз настолки запланирован на апрель 2022 года.

Участники возьмут на себя роль свежеиспечённых профессиональных убийц чудовищ и отправятся в путешествие по огромному Континенту. «Ведьмак: Старый мир» проходится в одиночку или в компании до 5 человек. Им предстоит выполнять контракты, делать сложный выбор и сражаться с наёмниками. События развернутся задолго до рождения Геральта из Ривии.

Созданием «Ведьмак: Старый мир» занимается Лукаш Возняк, известный по настольным играм «Вальхалла» и «Титаны».