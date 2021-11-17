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На HBO выйдет спецэпизод «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон

На HBO выйдет спецэпизод «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон
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HBO анонсировала специальный эпизод «Гарри Поттера», в которым снимутся основные актёры франшизы. В нём они расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и Философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школы чародейства и волшебства Хогвартс.

Нечто подобное канал уже делал с сериалом «Друзья».

В спецвыпуске примут участие:

  • Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер
  • Руперт Гринт — Рон Уизли
  • Эмма Уотсон — Гермиона Грейнджер
  • Том Фелтон — Драко Малфой
  • Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид
  • Гари Олдман — Сириус Блэк
  • Ральф Файнс — Волан-де-Морт
  • Джеймс Фелпс — Фред Уизли
  • Оливер Фелпс — Джордж Уизли
  • Бонни Райт — Джинни Уизли
  • Марк Уильямс — Артур Уизли
  • Мэттью Льюис — Невилл Долгопупс
  • Эванна Линч — Полумна Лавгуд

Спецэпизод выйдет 1 января 2022 года на HBO Max.

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