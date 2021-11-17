На HBO выйдет спецэпизод «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон

HBO анонсировала специальный эпизод «Гарри Поттера», в которым снимутся основные актёры франшизы. В нём они расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и Философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школы чародейства и волшебства Хогвартс.

Нечто подобное канал уже делал с сериалом «Друзья».

В спецвыпуске примут участие:

Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер

Руперт Гринт — Рон Уизли

Эмма Уотсон — Гермиона Грейнджер

Том Фелтон — Драко Малфой

Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид

Гари Олдман — Сириус Блэк

Ральф Файнс — Волан-де-Морт

Джеймс Фелпс — Фред Уизли

Оливер Фелпс — Джордж Уизли

Бонни Райт — Джинни Уизли

Марк Уильямс — Артур Уизли

Мэттью Льюис — Невилл Долгопупс

Эванна Линч — Полумна Лавгуд

Спецэпизод выйдет 1 января 2022 года на HBO Max.