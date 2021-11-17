На HBO выйдет спецэпизод «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон
Поделиться
HBO анонсировала специальный эпизод «Гарри Поттера», в которым снимутся основные актёры франшизы. В нём они расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и Философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школы чародейства и волшебства Хогвартс.
Нечто подобное канал уже делал с сериалом «Друзья».
В спецвыпуске примут участие:
- Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер
- Руперт Гринт — Рон Уизли
- Эмма Уотсон — Гермиона Грейнджер
- Том Фелтон — Драко Малфой
- Робби Колтрейн — Рубеус Хагрид
- Гари Олдман — Сириус Блэк
- Ральф Файнс — Волан-де-Морт
- Джеймс Фелпс — Фред Уизли
- Оливер Фелпс — Джордж Уизли
- Бонни Райт — Джинни Уизли
- Марк Уильямс — Артур Уизли
- Мэттью Льюис — Невилл Долгопупс
- Эванна Линч — Полумна Лавгуд
Спецэпизод выйдет 1 января 2022 года на HBO Max.
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
14:59
-
14:51
-
14:38
-
13:58
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:41
-
12:28
-
12:06
-
11:20
-
10:52
-
10:20
-
09:44
-
09:20
-
08:55
-
08:40
-
08:22
-
04:30
- 16 ноября 2021
-
22:09
-
21:06
-
20:44
-
20:02
-
19:05
-
19:04
-
18:04
-
17:19
-
17:18
-
16:46
-
16:35
-
16:19
-
16:12
-
15:42
-
15:39
-
14:42
Партнерский контент