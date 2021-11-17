«Ты нужна мне больше, чем когда-либо». Короткий тизер финала «Аркейн»

Riot Games опубликовала короткий тизер заключительного акта Arcane по мотивам League of Legends. Финальные три серии мультфильма появятся на Netflix утром 20 ноября. В трейлер попали фрагменты диалогов героев и сражения.
В третьем акте Джейс и Вай наконец получат канонические виды оружия. Молодой учёный возьмёт в руки молот, а безбашенная девушка вооружится мощными хекстековыми кулаками. Оба героя используют эти предметы в League of Legends.
Arcane вышел 7 ноября на Netflix. В тот момент было доступно только три серии, однако уже 13-го числа их количество увеличилось до шести. 20-го состоится релиз последнего акта, и мультфильм можно будет посмотреть целиком за один раз. Шоу снискало огромный успех — у него 100% от критиков на Rotten Tomatoes и 98% от аудитории.
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