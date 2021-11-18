В обновлении для консолей Xbox исправили вылеты и ввели функции для дальтоников

Для консолей Xbox вышло ноябрьское обновление. Оно устранило неполадки в играх, а также добавило усовершенствованные цветовые фильтры, новые настройки громкости и многое другое.

В первую очередь патч улучшил стабильность в нескольких проектах: NBA 2K22, FIFA 22 и Battlefield 2042 — ранее игроки жаловались на отключение консоли во время запуска этих игр.

Разработчики рассказали о внедрении новых цветовых фильтров для текущего поколения Xbox. В первую очередь они предназначены для людей с недостатком цветового восприятия: теперь пользователи смогут играть в игры, которые ранее были им недоступны.

На консолях Xbox наконец-то появилась функция отключения вывода звука на колонки при подключении гарнитуры. Пользователи жаловались на её отсутствие с самого запуска Xbox Series в ноябре 2020 года.

Остальные изменения включают в себя новые теги в магазине Microsoft Store, обновление ПО контроллеров и улучшение подключения между устройствами по Bluetooth. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Ранее глава Xbox высказался о проблеме с эмуляцией игр прошлых поколений. По его словам, индустрии необходимо найти решение, которое позволит играть в старые проекты на новом оборудовании.