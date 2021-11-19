Rockstar извинилась за качество GTA: The Definitive Edition и готовит подарки

11 ноября вышла Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, которую поклонники серии встретили крайне негативно. Сборник страдает от технических и геймплейных проблем.
Rockstar обратила внимание на критику и пообещала исправить ремастеры, а также вернуть в свой магазин на ПК классическую трилогию. Кроме того, её бесплатно получат покупатели GTA: Definitive Edition на ПК до 30 июня 2022 года.
Ремастеры GTA 3, Vice City и San Andrean будут улучшать постепенно, пока они не достигнут нужного уровня качества.
У нас есть планы по решению технических проблем и улучшению каждой игры в будущем. С каждым обновлением игры будут достигать того качества, которого они заслуживают.
Пока неизвестно, войдёт ли в будущие обновления ремастеров исправление визуальной части, которая не понравилась многим покупателям GTA: Definitive Edition. Также неясно, вернётся ли классическая трилогия на консолях.
Подробности первого обновления с исправлениями для GTA: Definitive Edition и сроки возвращениz классической трилогии Rockstar объявит уже скоро.
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