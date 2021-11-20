В Dead Cells пройдёт кроссовер с Hollow Knight
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Разработчики Dead Cells объявили о сотрудничестве с создателями метроидвании Hollow Knight. Обновление выйдет уже в понедельник, 22 ноября.
Судя по всему, в Dead Cells появится оружие «Гвоздь», которым пользуется главный герой Hollow Knight.
Ты попал в точку! Нашим последним гостем станет Hollow Knight. Рыцарь слегка стесняется показать своё лицо, однако он всё ещё достаточно вежлив для того, чтобы предоставить нам своё оружие. И как круто наскакивать на врагов?
Dead Cells — роглайк с элементами метроидвании, в котором игроки исследуют постоянно меняющийся замок. Игра вышла в 2018 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а позже добралась до смартфонов. В сервисе Steam у тайтла 96% положительных отзывов.
Метроидвания Hollow Knight вышла в 2017 году на ПК, а в 2018-м появилась на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра представляет собой 2D-приключение в огромном взаимосвязанном мире. Рейтинг в Steam — 97%.
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