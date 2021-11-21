Riot Games впервые за 2 года показала геймплей Project L по League of Legends

Riot Games впервые с 2019 года представила геймплей командного файтинга Project L во вселенной League of Legends. По словам режиссёра и исполнительного директора Тома Кэннона, разработка игры дошла до этапа, на котором можно поделиться некоторыми подробностями.

Project L станет командным файтингом, который построен на взаимодействии двух чемпионов League of Legends. По словам создателей, управление будет легко освоить, но для мастерства предстоит изучать механику.

Важным для разработчиков стало создание лучшего сетевого кода. Для этого применяется технология Riot Direct, которая уже успешно используется в Valorant и League of Legends. Создатели не торопятся с производством, потому что хотят сделать файтинг, в который будут играть в течение многих лет.

Разработкой игры руководят Том и Тони Кэнноны, которые известны как учредители киберспортивного турнира по файтингам EVO. Он проводится с 1996 года.

Том уточнил, что это всё ещё так называемый «вертикальный срез» Project L. Это означает, что создана лишь оболочка и основные механики, которые предстоит наполнить контентом — персонажами, режимами и интерфейсом. Из-за этого файтинг точно не появится в 2022 году, однако разработчики будут активно делиться информацией.