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Mass Effect Legendary Edition могут очень скоро добавить в EA Play

Mass Effect Legendary Edition могут очень скоро добавить в EA Play
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В магазине Microsoft на консолях Xbox у иконки Mass Effect Legendary Edition краткосрочно появилась плашка Game Pass. Вскоре после этого её сняли.

Аналогичная плашка есть у оригинальной трилогии для Xbox 360, которая состоит в подписке благодаря интеграции библиотеки EA Play в сервис Microsoft — похоже, и Legendary Edition появится именно в подписке Electronic Arts.

Подобное будет неудивительным, хотя происходит это заметно быстрее обычного. К примеру, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit и It Takes Two добавили в подписку примерно через восемь месяцев после выхода, тогда как Legendary Edition могут ввести уже спустя шесть месяцев.

Возможно, так EA хочет поднять интерес к сервису в преддверии новогодних праздников.

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