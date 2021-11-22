Бывший киберспортсмен pashaBiceps проведёт бой по правилам ММА
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Бывший киберспортсмен в CS:GO Ярослав pashaBiceps Яжомбковски во время аналитики турнира Future Sports Festival 2021 рассказал о намерении провести настоящий бой по правилам ММА.
Я готовлю кое-какой бой в стиле ММА. Несколько организаций предложило мне сразиться со знаменитостью. Через несколько месяцев вы всё увидите, будет круто.
Яжомбковски отметил, что уже выбрал противника, и он «очень силён». Дополнительными подробностями он не поделился.
Свою карьеру pashaBiceps начал ещё в 2004 году, однако наибольших успехов Ярослав добился в составе Virtus.Pro в 2014-2017 годах. В 2020 году он закончил своё профессиональное выступление в возрасте 32 лет. Ныне киберспортсмен занимается проведением трансляций под тегом организации Team Liquid.
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