В Dead Cells стартовал кроссовер с Hollow Knight, Blasphemous, Guacamelee и другими

Для Dead Cells вышло обновление «Все здесь!» (Everyone is Here!), которое добавляет в «рогаликванию» костюмы и оружие из нескольких популярных инди-игр. Также в стартовой локации появились новые комнаты с секретами.
В коллаборации с Dead Cells участвуют шесть игр:
Из каждой добавили по костюму и оружию.
В Тюремных камерах — стартовой локации Dead Cells — появились комнаты из других измерений, за исследование которых даются новые инструменты. Там же находится загадочная книга.
Также в Dead Cells исправили несколько ошибок со способностями и обновили систему модов. Добавлен журнал, который регистрирует игровую активность для выявления багов. По словам разработчиков, личная информация записываться не будет.
Dead Cells вышла в 2018 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а позже появилась и на смартфонах.
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