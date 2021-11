В Dead Cells стартовал кроссовер с Hollow Knight, Blasphemous, Guacamelee и другими

Для Dead Cells вышло обновление «Все здесь!» (Everyone is Here!), которое добавляет в «рогаликванию» костюмы и оружие из нескольких популярных инди-игр. Также в стартовой локации появились новые комнаты с секретами.

В коллаборации с Dead Cells участвуют шесть игр:

Из каждой добавили по костюму и оружию.

В Тюремных камерах — стартовой локации Dead Cells — появились комнаты из других измерений, за исследование которых даются новые инструменты. Там же находится загадочная книга.

Также в Dead Cells исправили несколько ошибок со способностями и обновили систему модов. Добавлен журнал, который регистрирует игровую активность для выявления багов. По словам разработчиков, личная информация записываться не будет.

Dead Cells вышла в 2018 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а позже появилась и на смартфонах.