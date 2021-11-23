Авторов Rock Band купила Epic Games. Теперь они отвечают за концерты в Fortnite

Epic Games приобрела студию Harmonix, которая теперь займётся созданием музыкальных концертов и геймплея для Fortnite. При этом команда продолжит поддержку собственных проектов, включая Rock Band 4.

Поклонники симулятора рок-группы продолжают получать новый контент (план на 26-й сезон уже сформирован), однако никаких глобальных изменений вроде введения новых инструментов не планируется. Более того, все игры студии останутся в Steam и на консолях.

Вместе [с Epic Games] мы сможем расширить творческие границы возможного и сделать новые пути для игроков, чтобы создавать, исполнять и делиться музыкой.

В Epic Games также рады сотрудничеству, финальной целью которого разработчики Fortnite хотят сделать из игроков королевской битвы активных участников концертов, а не пассивных слушателей.

Harmonix существует уже больше 20 лет. За это время студия успела выпустить несколько десятков музыкальных игр, включая Guitar Hero, Rock Band и Dance Central.