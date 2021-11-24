Сыграв в Age of Empires 4, студенты получат зачёт по истории Средних веков

Исторический факультет университета Аризоны анонсировал коллаборацию с Microsoft по Age of Empires 4. По мотивам событий сюжетных кампаний двое профессоров создадут отдельные лекции на официальном сайте стратегии. Это позволит ученикам познавать Средневековую историю через привычный для них медиа-формат.

По словам заведующей кафедры университета Элисон Футрелл, идея понравилась как студентам, так и профессорам. А участие в инициативе такой компании как Microsoft придало дополнительной уверенности в проекте.

В первую очередь, курс ориентирован на учеников, которые играли в Age of Empires 4, однако особо не интересовались представленными в игре событиями. Благодаря чтению курса лекций, игроки даже смогут получит один из зачётов по истории. Напомним, что в AOE 4 представлены истории Англии, Франции, Монголов и Московии в период Средних веков.