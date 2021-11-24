Жителя Северной Кореи расстреляют за контрабанду и продажу копий «Игры в кальмара»

Популярный сериал «Игра в кальмара» запрещён в Северной Корее, а власти страны не раз критиковали шоу за его посыл и сюжетные моменты. Несмотря на запрет, некоторым всё равно хочется посмотреть сериал, и одним из таких стал контрабандист, который провёз в страну флешки SD-карты со всеми эпизодами.
Согласно данным Radio Free Asia, мужчина пытался продать их. За нелегальный провоз и перепродажу его приговорили к смертной казни через расстрел. Также стало известно, что один студент купил копию «Игры в кальмара», за что получил пожизненный срок. Его друзей, смотревших шоу, приговорили к пяти годам тюрьмы.
Наказали даже учителей и администрацию учебного заведения — их уволили, поскольку они не уследили и позволили сериалу распространиться. Закон о контрабанде из капиталистических стран был введён в 2020 году.
11 ноября режиссёр шоу Хван Дон Хёк рассказал, что у него уже есть идеи для второго сезона, но он боится не оправдать ожиданий фанатов.
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