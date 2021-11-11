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Режиссёр «Игры в кальмара» боится не оправдать ожидания от второго сезона

Режиссёр «Игры в кальмара» боится не оправдать ожидания от второго сезона
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Режиссёр и сценарист популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк опасается разочаровать фанатов вторым сезоном. Он уже видел множество теорий о продолжении, так что примерно понимает, чего хотят зрители. Однако страх всё равно есть.

По словам Дон Хёка, концепция второго сезона и сюжет постоянно находятся в его голове. Конечно же, подробностями постановщик шоу не поделился, а то они были бы спойлерными. Хван Дон Хёк считает, что при работе над первым сезоном потерял много деталей, но в продолжении такого не будет.

Знаете, вы заходите на YouTube и видите множество теорий о втором сезоне. После этого очень страшно огорчить зрителей и сделать не то, что им нужно.
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Также Дон Хёк в очередной раз напомнил о бешеной популярности шоу. Netflix и режиссёр не ожидали такого ажиотажа, но в результате сериал принёс почти $ 1 млрд и завирусился в сети.

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