Игроки нашли легчайший способ прокачивать оружие в Battlefield 2042

В Battlefield 2042 есть прокачка оружия в виде обвесов, а также камуфляжи за убийства. Впервые в серии сыграть в режим All Out Warfare можно против ботов — и даже с друзьями.

Так, игроки нашли способ простейшего фарма опыта для оружия. Для этого подойдёт карта «Калейдоскоп». Необходимо забраться на здание С1 и спрятаться за одной из труб. На этой точке боты минимального уровня сложности ничего не могут сделать игроку. Таким образом за раунд можно набить более 300 убийств. Главное — взять с собой коробки с патронами.

Тем временем для игры вышло уже второе обновление — оно уменьшило разброс пуль во время стрельбы и исправило некоторые баги. Игроки отмечают, что после него в Battlefield 2042 стало намного комфортнее проводить время. Следующий патч должен выйти примерно через неделю, разработчики обещают исправить ещё больше ошибок.