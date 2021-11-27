В разработке находится MMORPG по Marvel, его делают авторы DC Universe Online

Компания Enad Global 7 провела презентацию для инвесторов, из которой стало известно, что в разработке находится MMORPG по вселенной Marvel. Её создаёт студия Dimensional Ink, ответственная за DC Universe Online.

Разработкой пока не анонсированной MMORPG руководит Джек Эммерт, который раннее был креативным директором Cryptic Studios. Он трудился над City of Heroes, Star Treck Online и отменённой в 2006 году Marvel Univers Online, а сейчас отвечает за развитие DC Universe Online.

Фото: Enad Global 7

Как сообщает издание Eurogamer, MMORPG по вселенной Marvel находилась в разработке несколько лет назад. Проект отменили из-за финансовых трудностей, но, судя по всему, не закрыли окончательно.

Игра по вселенной Marvel выйдет нескоро, так как находится в списке долгосрочных проектов и до сих пор не анонсирована.