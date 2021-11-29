Новогодняя распродажа PS Store: скидки на Need for Speed, Resident Evil, Mortal Kombat 11
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В PS Store стартовала крупная новогодняя распродажа со скидками до 90%. В акции приняли участие как новинки, так и прошлогодние хиты. По сниженной цене можно купить Mortal Kombat 11, Resident Evil 2, The Medium и другие игры.
Самые интересные предложения
- Mortal Kombat 11 — 1119 рублей (-65%)
- The Medium — 2684 рубля (-25%)
- Набор из трёх Need for Speed — 1069 рублей (-85%)
- Assassin's Creed Valhalla — 2899 рублей (-50%)
- Resident Evil 2 — 919 рублей (-60%)
- Resident Evil 7 — 599 рублей (-50%)
- DOOM — 359 рублей (-70%)
- Monster Hunter World: Iceborne — 2414 рублей (-25%)
- Skyrim Special Edition + Fallout 4 — 1999 рублей (-60%)
- Alien: Isolation — 785 рублей (-80%)
- GreedFall — 854 рубля (-70%)
- Prey — 859 рублей (-60%)
- Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — 854 рубля (-70%)
- Rainbow Six: Siege — 608 рублей (-70%)
Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 23 декабря.
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