Новогодняя распродажа PS Store: скидки на Need for Speed, Resident Evil, Mortal Kombat 11

В PS Store стартовала крупная новогодняя распродажа со скидками до 90%. В акции приняли участие как новинки, так и прошлогодние хиты. По сниженной цене можно купить Mortal Kombat 11, Resident Evil 2, The Medium и другие игры.

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