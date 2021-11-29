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Новогодняя распродажа PS Store: скидки на Need for Speed, Resident Evil, Mortal Kombat 11

Новогодняя распродажа PS Store: скидки на Need for Speed, Resident Evil, Mortal Kombat 11
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В PS Store стартовала крупная новогодняя распродажа со скидками до 90%. В акции приняли участие как новинки, так и прошлогодние хиты. По сниженной цене можно купить Mortal Kombat 11, Resident Evil 2, The Medium и другие игры.

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Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 23 декабря.

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