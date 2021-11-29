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«Красное уведомление» стал самым популярным фильмом Netflix за всю историю

«Красное уведомление» стал самым популярным фильмом Netflix за всю историю
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Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал об успехах фильма «Красное уведомление». По его словам, фильм уже побил все рекорды онлайн-кинотеатра Netflix и стал самым популярным фильмом сервиса. Об этом актёр написал в своём «Инстаграме».

Nyet politsiya… Не полицейский!

А вот и я с моим приятным другом Райаном Рейнолдсом рассказываю вам, почему «Красное уведомление» официально стал самым популярным фильмом в истории Netflix!

Менее чем за две недели мы побили все рекорды, и впереди у нас ещё много времени и других рекордов.

Спасибо моим зрителям. Пожалуйста, наслаждайтесь фильмом, ведь его можно посмотреть с любой точки земного шара.

Ранее о внушительном результате проекта рассказал и Райан Рейнолдс. По его словам, «Красное уведомление» побило рекорд по просмотрам в день релиза, однако не уточнил других деталей. По данным самой площадки фильм вторую неделю удерживает первенство по количеству просмотренных часов. Суммарная цифра уже приблизилась к 300 млн часов.

«Красное уведомление» — комедийный боевик про поиски трёх драгоценных яиц древности. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон, Райан Рейнолдс и Галь Гадот.

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