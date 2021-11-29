Всё идёт по плану: создатели «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 расширяются
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CD Projekt опубликовала квартальный отчёт, в котором поделилась состоянием дел и планами на ближайшее будущее. Мы кратко пересказываем основные тезисы.
- Создание Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3: Дикая охота» для PS5 и Xbox Series после недавнего переноса идёт по плану. Первая выйдет до конца марта, а вторая — до конца июня.
- Студия расширяет свои команды — новые игры уже находятся на стадии формирования проектов;
- Следующим крупным патчем Cyberpunk 2077 станет версия 1,5 для всех платформ. Тогда же игру выпустят на некстген-консолях.
Студия намерена плавно переключаться на создание новых проектов, при этом активно поддерживая уже существующие. Производство дополнений для Cyberpunk 2077 никто не отменял.
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