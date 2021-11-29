Всё идёт по плану: создатели «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 расширяются

CD Projekt опубликовала квартальный отчёт, в котором поделилась состоянием дел и планами на ближайшее будущее. Мы кратко пересказываем основные тезисы.

Создание Cyberpunk 2077 и « Ведьмака 3: Дикая охота » для PS5 и Xbox Series после недавнего переноса идёт по плану. Первая выйдет до конца марта, а вторая — до конца июня.

и « » для PS5 и Xbox Series после недавнего переноса идёт по плану. Первая выйдет до конца марта, а вторая — до конца июня. Студия расширяет свои команды — новые игры уже находятся на стадии формирования проектов;

Следующим крупным патчем Cyberpunk 2077 станет версия 1,5 для всех платформ. Тогда же игру выпустят на некстген-консолях.

Студия намерена плавно переключаться на создание новых проектов, при этом активно поддерживая уже существующие. Производство дополнений для Cyberpunk 2077 никто не отменял.