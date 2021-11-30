Сценарист «Изгой-Один: Звёздные войны» работал над сериалом по Mirror's Edge

Американский сценарист и дизайнер Гэри Уитта рассказал, что в 2017 году работал над сериалом по мотивам Mirror's Edge. Других подробностей Уитта не предоставил.
О сериале по Mirror's Edge впервые заговорили в 2016 году. Тогда компании Endemol Shine Studios и Electronic Arts договорились о создании шоу по вселенной игры, которое ориентировалось на массовую аудиторию. Сериал бы полюбили даже те, кто не играл в экшен.
Раз Гэри Уитта датирует работу над шоу 2017-м, вероятно, именно об этом сериале сообщали и в 2016 году. С тех пор про экранизацию не было новостей. Скорее всего, производство свернули из-за каких-то проблем.
Сюжет Mirror's Edge посвящён девушке-бегуну по имени Фэйт. Игра получила высокие оценки от критиков и аудитории. Некоторые считают экшен лучшей игрой с элементами паркура.
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