Что нового у «Мстителей»: дебют Человека-паука и первый рейд в Ваканде

Авторы «Мстителей» выпустили несколько новых трейлеров, посвящённых недавнему обновлению игры, с которым наконец-то появился Человек-паук — спустя больше года с релиза проекта. Правда, как и планировалось изначально, сыграть за него могут только владельцы PlayStation.

К разочарованию пользователей, нового сюжетного контента с Человеком-пауком нет — герой просто доступен как играбельный персонаж.

Разработчики рассказали о переработке предметов и прокачки, а также о повышении максимального уровня силы героев — теперь он составляет 175 единиц. Авторы переработали систему еженедельных испытаний — их можно пройти за каждого героя раз в неделю.

Вдобавок появился первый рейд — его посвятили Ваканде. Злодей Улисс Кло попытается отравить вибраниум, а Мстители должны его остановить.

Обновление уже доступно для всех обладателей игры на ПК, Xbox и PlayStation.

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