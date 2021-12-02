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Вирджил ван Дейк позглавил одиннадцатую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Вирджил ван Дейк позглавил одиннадцатую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила одиннадцатую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк с рейтингом 90. Рядом с ним расположился полузищтник «Барселоны» Френки де Йонг с 88 баллами.

Лучшие карточки одиннадцатой недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Вирджил ван Дейк — 90
  • Френки де Йонг — 88
  • Илкай Гюндоган — 86
  • Антуан Гризманн — 86
  • Букайо Сака — 85
  • Гаэтан Лаборд — 85
  • Доменико Берарди — 84
  • Антони Лопеш — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 8 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

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Ранее в FIFA 22 стартовала «Чёрная пятница». В паках стали доступны лучшие карточки футболистов, включая улучшенные версии Килиана Мбаппе, Мохамеда Салаха и Луиса Суареса.

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