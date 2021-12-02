Вирджил ван Дейк позглавил одиннадцатую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила одиннадцатую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк с рейтингом 90. Рядом с ним расположился полузищтник «Барселоны» Френки де Йонг с 88 баллами.

Лучшие карточки одиннадцатой недели в FIFA 22 Ultimate Team

Вирджил ван Дейк — 90

Френки де Йонг — 88

Илкай Гюндоган — 86

Антуан Гризманн — 86

Букайо Сака — 85

Гаэтан Лаборд — 85

Доменико Берарди — 84

Антони Лопеш — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 8 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 стартовала «Чёрная пятница». В паках стали доступны лучшие карточки футболистов, включая улучшенные версии Килиана Мбаппе, Мохамеда Салаха и Луиса Суареса.

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