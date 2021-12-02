Вирджил ван Дейк позглавил одиннадцатую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила одиннадцатую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк с рейтингом 90. Рядом с ним расположился полузищтник «Барселоны» Френки де Йонг с 88 баллами.
Лучшие карточки одиннадцатой недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Вирджил ван Дейк — 90
- Френки де Йонг — 88
- Илкай Гюндоган — 86
- Антуан Гризманн — 86
- Букайо Сака — 85
- Гаэтан Лаборд — 85
- Доменико Берарди — 84
- Антони Лопеш — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 8 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее в FIFA 22 стартовала «Чёрная пятница». В паках стали доступны лучшие карточки футболистов, включая улучшенные версии Килиана Мбаппе, Мохамеда Салаха и Луиса Суареса.
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